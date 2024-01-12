Минобороны презентовало IT-систему логистики, которую не смог обеспечить Резников, - Шабунин

Команда Минобороны представила ИТ-систему логистики на базе SAP. Такая система развернута в России уже давно.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня команда Рустема Умерова презентовала ИТ-систему логистики на базе SAP. Отмечаю, презентовала уже развернутую верхнеуровневую систему. ... В августе 2022 года мы в ЦПК вышли с публичной критикой Резникова, который не смог обеспечить Силы Обороны ИТ-системой логистики (в России такая система была уже давно)", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, ЦПК начал об этом говорить публично из-за того, что месяцы непубличных уговоров Резников проигнорировал.

"Мы в ЦПК выходим в паблик исключительно если: 1) досконально понимаем проблему, 2) решить проблему непублично власть отказалась. В результате публичной критики - сегодня армия НАКОНЕЦ имеет верхнеуровневую ИТ-систему логистики. НАКОНЕЦ начинают обеспечивать нормальными закупками.

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И первое, и второе – результаты команд, которые были вынуждены публично критиковать власть за эти ее очевидные провалы. Результатом тех, кто Резникова отмазывал, является задержка описанных выше успехов на семь месяцев. Семь месяцев во время войны – это очень много. Я очень надеюсь, что урок по этой истории очевиден", - подчеркнул он.

"Закрывать глаза на коррупционные залеты власти = делать проблему хуже/масштабнее. Публично хлестать (если по-другому не понимает) власть за коррупционные залеты = проблему решать. Возвращаясь к SAP. Это верхнеуровневая система: она не применяется на уровне бригады и ниже. ИТ-инструмент логистики на низших уровнях как раз продолжается", - подытожил Шабунин.