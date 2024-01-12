Оккупанты в Бердянске останавливают авто с украинскими номерами и заставляют водителей идти в военкомат, - Андрющенко
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Во временно захваченном российской армией Бердянске оккупанты останавливают автомобили с украинскими номерами и обязывают водителей становиться на военный учет.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"По Улице Вроцлавская российские военные останавливают все автомобили с украинскими регистрационными номерами и берут у водителей обязательства идти в военкомат и становиться на военный учет", - написал он в телеграме.
Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что враг готовится к массовой мобилизации на временно оккупированных территориях.