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Оккупанты в Бердянске останавливают авто с украинскими номерами и заставляют водителей идти в военкомат, - Андрющенко

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Оккупанты в Бердянске останавливают авто с украинскими номерами и заставляют водителей идти в военкомат, - Андрющенко
Во временно захваченном российской армией Бердянске оккупанты останавливают автомобили с украинскими номерами и обязывают водителей становиться на военный учет.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"По Улице Вроцлавская российские военные останавливают все автомобили с украинскими регистрационными номерами и берут у водителей обязательства идти в военкомат и становиться на военный учет", - написал он в телеграме.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что враг готовится к массовой мобилизации на временно оккупированных территориях.

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Топ комментарии

  • Aleksander Jakuszew d82b35b1
    А они делают по другому. Собирают манатки и через россию и беларусь и Литву с помощью волонт'ров сваливают в ЕС. И никто не вернулся из Литвы или Польши чтобы пойти освобождать свою землю и дом. За них это должны делать другие. А эти потом вернутся из Европы и начнут требовать от Украины компенсации за разрущенное жильё.
  • barrakud2 12499ce3
    В нас те саме
  • Віктор Павленко
    Якщо ти розумієш, що за два роки 100% могілізують та пошлють подихати за лаптєстан - якого лисого там чекати, майже, два роки? Надіялися на лапотне АВОСЬ? Придуркам, тільки, подібне навчання підходить.
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