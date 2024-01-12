Украина разрабатывает механизмы противодействия легализации за рубежом предателей, сотрудничавших с РФ, - Минреинтеграции

Украина разрабатывает механизмы противодействия за границей предателям, проживавшим на временно оккупированных территориях, которые пошли на сотрудничество с врагом и совершали преступления против украинской государственности. В частности, такие механизмы нужны для того, чтобы они не могли легализоваться по украинским документам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что прошло специальное совещание под председательством министра по реинтеграции Ирины Верещук. Также присутствовали представители представительства президента в Крыму, Меджлиса крымскотатарского народа, Нацполиции, Государственной миграционной службы и Службы безопасности Украины.

Они сосредоточили внимание на противодействии легализации за границей граждан Украины, проживавших на оккупированных территориях и совершавших преступления. Участники совещания договорились усилить обмен информацией между заинтересованными органами для скоординированной работы.

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Также будет создана рабочая группа, которая будет работать над усовершенствованием законодательства в части уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.

В частности, речь идет о разграничении коллаборационной деятельности и пособничества агрессору.

"Колаборанты ищут возможности выехать за границу и легализоваться, используя украинские документы. Мы должны всячески этому помешать. Поэтому призываю присутствующих представителей силового блока и государственных учреждений наладить четкую коммуникацию между ответственными ведомствами для заблаговременного выявления таких случаев и надлежащего реагирования", - отметила Ирина Верещук.

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