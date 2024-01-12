Украина разрабатывает механизмы противодействия легализации за рубежом предателей, сотрудничавших с РФ, - Минреинтеграции
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что прошло специальное совещание под председательством министра по реинтеграции Ирины Верещук. Также присутствовали представители представительства президента в Крыму, Меджлиса крымскотатарского народа, Нацполиции, Государственной миграционной службы и Службы безопасности Украины.
Они сосредоточили внимание на противодействии легализации за границей граждан Украины, проживавших на оккупированных территориях и совершавших преступления. Участники совещания договорились усилить обмен информацией между заинтересованными органами для скоординированной работы.
Также будет создана рабочая группа, которая будет работать над усовершенствованием законодательства в части уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.
В частности, речь идет о разграничении коллаборационной деятельности и пособничества агрессору.
"Колаборанты ищут возможности выехать за границу и легализоваться, используя украинские документы. Мы должны всячески этому помешать. Поэтому призываю присутствующих представителей силового блока и государственных учреждений наладить четкую коммуникацию между ответственными ведомствами для заблаговременного выявления таких случаев и надлежащего реагирования", - отметила Ирина Верещук.