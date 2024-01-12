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"Наступление российской армии терпит неудачу", - Сырский

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"Наступление российской армии терпит неудачу", - Сырский
Российские захватчики продолжают наступать на нескольких направлениях и имеют ресурсы для этого.

Об этом заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Я бы больше сказал, что наступление российской армии терпит неудачу", - отметил Сырский, отвечая на вопрос о провале зимнего наступления армии РФ.

"Они неоднократно определяли для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, затем их переносили – эти задачи у них действительно провалены", – добавил командующий.

Однако Сырский отмечает, что противник продолжает наступать на нескольких направлениях и имеет ресурсы для этого.

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Топ комментарии

  • Ihor Demkiv 98d868d7
    треба пам*ятати що терміни які московити собі ставлять немають ніякого значення. вони будуть продовжувати воювати і не зупиняться.

    єдиний реальний варіант перемоги у війні - це бити їх так щоб вони зненавиділи своє ахвіцерйо і почали їх тупо валити. тобто я кажу про повторення сценарію ПСВ. інакше ніяк. і це треба розуміти.
  • Dust
    +100!

    ще рівно рік тому треба було як казав пригожин "закогтітся" від Харкова до Вугледара "лініями суровікіна-хєровікіна" і зайняти глуху оборону, щоб кацапи вбивались, а наступати виключно в Таврії великими силами і широким фронтом, щоб у кацапів не було свободи маневру військами.
    але ЗЄлю попєрдоліло на реванш відбити "фортецю Бахмут".
    це була саме його вимога, я на 100% впевнений, бо скакати когутом це в його психотипі, а не розважливого Валерія Хведоровіча.

    в результаті - і контрнаступ просрали, і виснажили найбільш боєздатні бригади під Бахмутом, наприклад, ІІІ-тю штурмову
  • Деніс Войцеховський
    продовжує наступати на декількох напрямках та має ресурси для цього
    В тому і проблема. Командування - лайно повне. Рядовий склад - не набагато краще. Техніка - так собі. Але цього всього багато, і тому мета не досягається у визначений термін (як з Авдіївкою), але в кінці все ж русня бере своє (ДАП, Бахмут).
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