НАБУ завершило следствие по двум депутатам по делу о попытке подкупа Найема

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили следствие в отношении двух народных депутатов, пытавшихся дать взятку главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Об этом сообщили в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению двух действующих народных депутатов Украины и сообщника одного из них в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в августе 2023 года нардеп, член комитета по антикоррупционной политике, обратился к топ-чиновнику Государственного агентства восстановления с просьбой содействовать выделению средств на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры. За это он пообещал неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тыс. долларов, а впоследствии предоставил ее часть в размере 0,39 биткоина, что на тот момент равнялось 10 тыс. дол.

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В то же время другой народный депутат, по совместительству - владелец крупного строительного и аграрного бизнесов, обратился к топ-чиновнику Министерства восстановления с просьбой предоставить его компании подряды на восстановление инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен. За это пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании. После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тыс. дол.

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В бюро информируют, что операция по разоблачению проходила в сотрудничестве с руководством Министерства и Госагентства под контролем детективов НАБУ и прокуроров САП.

Напомним, ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.