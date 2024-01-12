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Большинство украинцев считают, что ОП влияет на госорганы с превышением своих полномочий - опрос. ИНФОГРАФИКА

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Большинство украинцев считают, что ОП влияет на госорганы с превышением своих полномочий - опрос. ИНФОГРАФИКА
Почти половина украинцев считают, что офис президента влияет на государственные органы и превышает этим свои полномочия. Самое большое влияние на парламент и правительство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года по заказу Рух "ЧЕСНО".

Отмечается, что у Офиса Президента, по сравнению с Верховной Радой или правительством, нет никаких отдельных полномочий в теме законотворчества. Он только должен обеспечивать подготовку законопроектов, которые президент вносит в ВРУ.

Согласно опросу, большинство украинцев считают, что ОП все же превышает свои полномочия, когда влияет на парламент и правительство. Таким образом, офис президента влияет и на законодательство.

С таким утверждением согласны чуть более 50% опрошенных. Не поддерживают такой тезис около 25% граждан, а еще около 20% не имеют ответа на этот вопрос.

Большинство украинцев считают, что ОП влияет на госорганы с превышением своих полномочий - опрос 01

Региональные отличия в этом вопросе частично присутствуют. Жители западных регионов почти на 20% чаще считают, что ОП влияет на решения как парламента, так и правительства с превышением полномочий. В этих регионах наименьший процент граждан, не имеющих ответа на этот вопрос.

В ЧЕСТНО отметили, что на формирование такого общественного мнения могут влиять разные обстоятельства. Однако иногда сами деятели ОП демонстрируют свое влияние на парламент или правительство.

Большинство украинцев считают, что ОП влияет на госорганы с превышением своих полномочий - опрос 02

Кроме того, около 47% граждан убеждены, что ОП влияет на работу органов правосудия с превышением своих полномочий.

Не согласны с этим тезисом около 30% респондентов. Еще около 23% украинцев не имеют ответа.

Ответы на все три вопроса – о влиянии на суды, антикоррупционные и правоохранительные органы – почти идентичны в региональном разрезе, поэтому, как отметили в ЧЕСТНО, в материале анализируют также отношение жителей регионов к влиянию на судебную ветвь власти.

Согласно результатам исследования, наименьший процент соглашающихся с тезисом о чрезмерном влиянии Офиса президента на судебную власть именно на юге Украины. Там таких украинцев – 34,3%.

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На востоке и в центре с этим тезисом согласны 44% опрошенных. Самый высокий показатель имеет запад, ведь там с этим тезисом согласны более 60% жителей.

"Эти результаты являются частью тенденции восприятия украинцами деятельности офиса президента как имеющей влияние чуть ли не на все государственные структуры и институции", - добавили в ЧЕСТНО.

Большинство украинцев считают, что ОП влияет на госорганы с превышением своих полномочий - опрос 03

Большинство украинцев считают, что ОП влияет на госорганы с превышением своих полномочий - опрос 04

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    У ОПи немає повноважень. Жодних.
  • Саша Пончик
    Не офіс а один звичний завгосп.
  • Погрібний Олександр
    ОП узурпував владу в країні, тобто здійснив державний переворот!
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