Большинство украинцев считают, что ОП влияет на госорганы с превышением своих полномочий - опрос. ИНФОГРАФИКА

Почти половина украинцев считают, что офис президента влияет на государственные органы и превышает этим свои полномочия. Самое большое влияние на парламент и правительство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года по заказу Рух "ЧЕСНО".

Отмечается, что у Офиса Президента, по сравнению с Верховной Радой или правительством, нет никаких отдельных полномочий в теме законотворчества. Он только должен обеспечивать подготовку законопроектов, которые президент вносит в ВРУ.

Согласно опросу, большинство украинцев считают, что ОП все же превышает свои полномочия, когда влияет на парламент и правительство. Таким образом, офис президента влияет и на законодательство.

С таким утверждением согласны чуть более 50% опрошенных. Не поддерживают такой тезис около 25% граждан, а еще около 20% не имеют ответа на этот вопрос.

Региональные отличия в этом вопросе частично присутствуют. Жители западных регионов почти на 20% чаще считают, что ОП влияет на решения как парламента, так и правительства с превышением полномочий. В этих регионах наименьший процент граждан, не имеющих ответа на этот вопрос.

В ЧЕСТНО отметили, что на формирование такого общественного мнения могут влиять разные обстоятельства. Однако иногда сами деятели ОП демонстрируют свое влияние на парламент или правительство.

Кроме того, около 47% граждан убеждены, что ОП влияет на работу органов правосудия с превышением своих полномочий.

Не согласны с этим тезисом около 30% респондентов. Еще около 23% украинцев не имеют ответа.

Ответы на все три вопроса – о влиянии на суды, антикоррупционные и правоохранительные органы – почти идентичны в региональном разрезе, поэтому, как отметили в ЧЕСТНО, в материале анализируют также отношение жителей регионов к влиянию на судебную ветвь власти.

Согласно результатам исследования, наименьший процент соглашающихся с тезисом о чрезмерном влиянии Офиса президента на судебную власть именно на юге Украины. Там таких украинцев – 34,3%.

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На востоке и в центре с этим тезисом согласны 44% опрошенных. Самый высокий показатель имеет запад, ведь там с этим тезисом согласны более 60% жителей.

"Эти результаты являются частью тенденции восприятия украинцами деятельности офиса президента как имеющей влияние чуть ли не на все государственные структуры и институции", - добавили в ЧЕСТНО.

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