В новом законе о мобилизации не будет ряда скандальных норм, - Тимошенко

Кабинет Министров 11 января отозвал из Верховной Рады свой законопроект об изменении правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Ожидается, что в парламент подадут доработанный документ, который депутаты смогут принять уже через несколько недель.

О том, какие скандальные нормы в нем уже гарантированно не появятся, рассказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, депутатам вместе с военным руководством все же удалось найти решения, которые позволят уже теперь справедливым способом провести мобилизацию.

"Это будет дальнейшее развитие профессиональной армии, существенное повышение мотивации будущих воинов, а не принуждение", – заверила она. В армию привлекут людей с военным опытом, прежде всего силовиков, "а не тех, кто просто не успел скрыться". Также доработанный закон позволит провести ротацию и демобилизацию военных, которые более 18 месяцев провели на передовой.

По словам Тимошенко, среди изменений, которые появятся в доработанной версии, не будет антиконституционных и репрессивных норм.

В частности, "больше не будут бросать в тюрьмы тех, кто в силу разных причин не может воевать", "не нужно будет в течение 20 дней с момента продления мобилизации всем мужчинам от 18 до 60 лет обязательно являться в военкоматы и регистрироваться", "не будет никаких электронных повесток и принудительных электронных кабинетов призывника".

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Юлия Тимошенко уверяет, что никого не будут вносить в реестры должников и, соответственно, не будет блокирования имущества и счетов.

Также не будет астрономических штрафов и понижения в правах за несвоевременную явку в ТЦК.

Кроме того, сохранятся действующие нормы - не будут призывать в армию ученых, интернов, педагогов. Студенты и аспиранты, последовательно получающие образование с более низкого до высшего уровня, будут иметь отсрочку.

"Теперь никто не будет принуждать предпринимателей и местные органы власти насильно тянуть в военкоматы своих сотрудников и жителей - это не их задача, это задача военкоматов", - заверила Тимошенко. Также она пообещала, что никто не будет изымать транспорт у ФЛП.

По ее словам, удалось отстоять и социально важные нормы.

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"Никто больше пальцем не тронет людей с третьей группой инвалидности… никто не тронет и, я думаю, выпустят уже наконец за пределы государства, многодетных родителей, у которых более трех несовершеннолетних детей, а также мужчин, которые заботятся о тяжелобольной жене или тяжелобольных родителях", – рассказала политик.

Также остается отсрочка для усыновителей, опекунов и приемных родителей.

Такие изменения лидер "Батькивщины" считает победой здравого смысла. Предварительную версию закона она называет "непрофессиональным репрессивным законодательным актом против собственного народа, который мог бы окончательно убить доверие граждан к власти и окончательно убить доверие граждан к собственному государству".

"Украинцам этого не нужно. Нам нужно единство и именно поэтому мы все это с вами остановили. И если мы и дальше не будем делать трагических ошибок, все в Украине будет хорошо и все будет Украина", - подчеркнула Юлия Тимошенко.