Уроженец Бердичева в составе ЧВК "Вагнер" воевал под Бахмутом. Его могут посадить на 15 лет

Правоохранители объявили о подозрении в госизмене уроженцу Бердичева (Житомирская область). Он на стороне "вагнеровцев" воевал под Бахмутом.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый – ранее судимый уроженец Бердичева, в 2019 году выехал в РФ. Там он попал в тюрьму, а в ноябре 2022 года пошел служить в частную военную компанию "Вагнер"", - говорится в сообщении.

В составе войск врага он был передислоцирован на оккупированную украинскую территорию. С февраля по май 2023 года участвовал в ожесточенных боях под Бахмутом.

"Мужчина кичился в соцсетях статусом "вагнеровца" и в онлайн-общении обещал приятелям вскоре прийти в город вместе с ЧВК "Вагнер"", - добавили в Офисе генпрокурора.

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Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене и участии в военизированном вооруженном формировании государства-агрессора. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.