Уроженец Бердичева в составе ЧВК "Вагнер" воевал под Бахмутом. Его могут посадить на 15 лет
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Подозреваемый – ранее судимый уроженец Бердичева, в 2019 году выехал в РФ. Там он попал в тюрьму, а в ноябре 2022 года пошел служить в частную военную компанию "Вагнер"", - говорится в сообщении.
В составе войск врага он был передислоцирован на оккупированную украинскую территорию. С февраля по май 2023 года участвовал в ожесточенных боях под Бахмутом.
"Мужчина кичился в соцсетях статусом "вагнеровца" и в онлайн-общении обещал приятелям вскоре прийти в город вместе с ЧВК "Вагнер"", - добавили в Офисе генпрокурора.
Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене и участии в военизированном вооруженном формировании государства-агрессора. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.