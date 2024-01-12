Демократы США отвергли требования спикера Джонсона по безопасности границ для одобрения новой помощи Украине, - СМИ

Американские демократы отказались принять условия спикера Палаты представителей Майка Джонсона о мерах безопасности границ США для одобрения нового пакета финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон недавно заявил, что республиканцы не будут поддерживать никакую помощь Украине, если она не будет сопровождаться новыми нормами безопасности границ. Такие нормы предусматривают строительство новой стены на границе с Мексикой, как этого хотел экс-президент Дональд Трамп.

"Приближается пограничное сражение", - заявлял Джонсон.

В настоящее время демократы Палаты представителей США, поддерживающие выделение новых средств на охрану границы, но выступающие против столь жестких ограничений, быстро ответили на шантаж со стороны Джонсона.

Как отмечает издание, члены Демократической партии заявили, что не поддержат какой-либо пакет, в который будут входить подобные миграционные ограничения, если Джонсон вынесет его на голосование.

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"Это было бы бессмысленно. К сожалению, если бы они (республиканцы - ред.) так поступили, это было бы во вред Украине", - заявил член Палаты представителей от демократической партии Марк Покан.

По информации The Hill, представители Демократической партии предупредили, что они никогда не поддержат пакет мер по Украине, включающий новую стену на границе с Мексикой.

"Для меня и, думаю, для большинства из нас это бессмысленно", - сказал член Палаты представителей Хуан Варгас.

Еще один член Палаты Рауль Грихальва добавил, что стена на границе была для республиканцев политическим символизмом и ее строительство – пустая трата денег.

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