Отмена праздничных дней во время войны больше не важна для экономики, - НБУ
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Это был тот фактор, который обусловил снижение негативного эффекта на ВВП в 2022 году. Поэтому сейчас он не является каким-то определяющим и важным", - сказал он.
Представитель Нацбанка добавил, что работа в праздничные дни касается прежде всего государственного сектора.
"Если посчитать механистически, то праздничные дни, которые не празднуются, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней", - отметил он.
В то же время, нельзя сказать, что именно на такую сумму, на такой уровень увеличивается ВВП.
"Потому что определенная часть бизнеса работает даже больше в праздничные дни, например сфера обслуживания", - пояснил Сергей Николаевчук.
Так что, по его словам, бизнес волен определять график своей работы самостоятельно.
"И не все компании действительно придерживаются установленных государством правил", - отметил представитель Нацбанка.