Закон о мобилизации должен быть справедливым, это главное, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский считает, что будущий закон о мобилизации должен быть справедливым.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с Риши Сунаком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается законопроекта о мобилизации: я знаю, что военные с депутатами работали. Итогового варианта (законопроекта. - Ред.) я не видел. Для меня главное, чтобы этот закон был справедливым. Когда увижу все детали, тогда смогу сказать", - отметил президент.
Так он прокомментировал ситуацию с отзывом Кабинетом Министров законопроекта из Верховной Рады днем ранее и ответил на вопросы журналистов о будущем закона о мобилизации.