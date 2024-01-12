Новости • мобилизации

Закон о мобилизации должен быть справедливым, это главное, - Зеленский

12 447110
Закон о мобилизации должен быть справедливым, это главное, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что будущий закон о мобилизации должен быть справедливым.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с Риши Сунаком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается законопроекта о мобилизации: я знаю, что военные с депутатами работали. Итогового варианта (законопроекта. - Ред.) я не видел. Для меня главное, чтобы этот закон был справедливым. Когда увижу все детали, тогда смогу сказать", - отметил президент.

Так он прокомментировал ситуацию с отзывом Кабинетом Министров законопроекта из Верховной Рады днем ранее и ответил на вопросы журналистов о будущем закона о мобилизации.

Читайте также: Законопроект о мобилизации: Комитет не поддержал призыв инвалидов 3 группы и мобилизацию транспорта у ФЛП, - "слуга народа" Арахамия

Топ комментарии

  • MrStepanovM
    як завжди пєтляє...
  • Погрібний Олександр
    Яка глибока думка "гаранта" Конституції! Для решти законів бути справедливими необов'язково?
  • K Raze
    "Що стосується законопроєкту про мобілізацію: я знаю, що військові з депутатами працювали"

    цей закон подає президент якщо що. Але вочевидь у нас його немає, тому доводиться військовим з депутатами.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости