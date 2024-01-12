Закон о мобилизации должен быть справедливым, это главное, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что будущий закон о мобилизации должен быть справедливым.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с Риши Сунаком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается законопроекта о мобилизации: я знаю, что военные с депутатами работали. Итогового варианта (законопроекта. - Ред.) я не видел. Для меня главное, чтобы этот закон был справедливым. Когда увижу все детали, тогда смогу сказать", - отметил президент.

Так он прокомментировал ситуацию с отзывом Кабинетом Министров законопроекта из Верховной Рады днем ранее и ответил на вопросы журналистов о будущем закона о мобилизации.

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