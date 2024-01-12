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Поддержка по безопасности и экономике, современные вооружения и санкции: Зеленский и Сунак объяснили, что гарантирует Украине британское соглашение в случае нового нападения РФ

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Поддержка по безопасности и экономике, современные вооружения и санкции: Зеленский и Сунак объяснили, что гарантирует Украине британское соглашение в случае нового нападения РФ
Премьер Британии Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский уточнили детали двустороннего соглашения по безопасности между нашими странами, в том числе в части возможного нового нападения России.

Об этом они заявили на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Первое, что в целом делает это соглашение – оно формализует те договоренности по безопасности, которые у нас сейчас есть. Второе – гарантирует, что эта поддержка является долгосрочной, чтобы Россия понимала, что мы остаемся вместе с Украиной", – сказал Сунак.

Премьер Британии пояснил также, что есть третий компонент, который предотвращает новое нападение после завершения текущей войны.

"В случае, если Россия снова нападет, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине, быструю и надежную поддержку по безопасности, современное вооружение (для защиты) на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России. В этом отношении есть четкое и важное обязательство", – заявил Риши Сунак.

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Президент Владимир Зеленский со своей стороны уточнил, что соглашение предусматривает время на консультации с партнерами в случае повторения российской агрессии.

"Это формализованное обязательство наших партнеров. Если будет повторение агрессии Российской Федерации, предусмотрен соответствующий период, в течение которого мы консультируемся с нашими партнерами по этому соглашению", – сказал Зеленский.

"Мы будем понимать объем помощи, который нам потребуется в случае нового нападения РФ", – добавил он.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Ще цей напад не закінчився.
  • igor Naumthyc
    "Будапештський меморандум"-light версія!
  • Philip Od
    "У разі якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, ******* озброєння (для захисту) на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції...

    Тут виходить як з США: "Ми вам допоможемо розбудувати оборонні спроможності України так, щоб вона могла самостійно дати відсіч у разі повторної агресії росії"...

    Тобто повноцінний вступ України в НАТО вони не розглядають навіть у середньостроковій перспективі, такі собі "гарантії безпеки" аби щось було 😕
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