В плену у хуситов находятся четверо украинских моряков, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в плену у хуситов сейчас находятся четверо украинских моряков.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация в Красном море для нас также очень важна, потому что она повлияла на безопасность украинских граждан. Сейчас четверо наших моряков находятся в плену у хуситов. И мы будем работать над их возвращением", - сказал он.

Напомним, в ночь на 12 января Вооруженные силы США и Великобритании поразили более десятка целей хуситов в Йемене. Удары наносились из истребителей ракетами Tomahawk.

Читайте также: Удары по хуситам в Йемене: Дания отправит фрегат в Красное море и присоединится к международной оборонной коалиции