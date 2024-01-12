Зеленский наградил Сунака Орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский вручил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку Орден Свободы – высшую государственную награду, которой могут награждать лиц, не являющихся гражданами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Зеленский вручил британскому премьеру награду после подписания двустороннего соглашения по безопасности, поблагодарив за него.

Орден Свободы является высшей украинской государственной наградой, которой могут награждать иностранных граждан или лиц без гражданства.

Она установлена для награждения за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

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