Правительство Италии предоставляет 500 тыс. евро на противоаварийные работы в Спасо-Преображенском соборе в Одессе. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Деньги планируют перечислить уже к концу января, сообщила руководитель офиса ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески во время встречи с одесским мэром Геннадием Трухановым.
Полмиллиона евро – первый транш, который выделяет Италия на противоаварийные работы в соборе. Средства поступят на счета ЮНЕСКО.
Напомним, Италия заявила о намерении участвовать в восстановлении поврежденного ракетой одесского собора. В октябре 2023 г. между Италией и Украиной было подписано соответствующее соглашение.
Во время ракетных обстрелов в ночь на 23 июля 2023 года российская ракета попала в Спасо-Преображенский собор. Ударом пробиты два подземных этажа, разрушены алтарная часть и ризница. Сейчас в соборе продолжаются восстановительные работы.