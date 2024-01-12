Правительство Италии предоставляет 500 тыс. евро на противоаварийные работы в Спасо-Преображенском соборе в Одессе. ФОТО

Правительство Италии выделит 500 тысяч евро на восстановление Спасо-Преображенского собора в Одессе, частично уничтоженного российской ракетой в июле 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Деньги планируют перечислить уже к концу января, сообщила руководитель офиса ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески во время встречи с одесским мэром Геннадием Трухановым.

Полмиллиона евро – первый транш, который выделяет Италия на противоаварийные работы в соборе. Средства поступят на счета ЮНЕСКО.

Напомним, Италия заявила о намерении участвовать в восстановлении поврежденного ракетой одесского собора. В октябре 2023 г. между Италией и Украиной было подписано соответствующее соглашение.

Во время ракетных обстрелов в ночь на 23 июля 2023 года российская ракета попала в Спасо-Преображенский собор. Ударом пробиты два подземных этажа, разрушены алтарная часть и ризница. Сейчас в соборе продолжаются восстановительные работы.

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