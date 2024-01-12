Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Прицкер прибыла в Киев

В Киев прибыли спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер и представители частного бизнеса США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Провели встречу в Киеве со Специальной представительницей США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер и американским бизнесом. Рассчитываем на участие частных компаний из США в восстановлении Украины. Обсудили возможности инвестиций и развитие государственно-частного партнерства", - написал Шмыгаль.

На встрече обсудили укрепление украинской экономики, сотрудничество с США по усилению экспортных возможностей. Обсудили основные потребности Украины на этот год.







"Очень тепло приветствуем в Киеве Специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам экономического восстановления Пенни Прицкер и руководителей частного сектора США. Сегодня мы проведем встречи, посвященные ускорению инвестиций американского бизнеса в Украину ради ее возобновления", - написала Бриджит Бринк.

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