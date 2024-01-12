Подпишу заявление Безуглой о выходе из фракции и партии "Слуга народа", как только такое поступит, - Шуляк

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что подпишет заявление коллеги Марьяны Безуглой о выходе из состава фракции и партии "Слуга народа", как только такое заявление поступит.

Об этом она сказала в интервью изданию "Главком", отвечая на вопрос, чем завершится история с "изгнанием" Безуглой из комитета и не будут ли ставить вопрос о ее членстве в политсовете, передает Цензор.НЕТ.

"О комитете – соответствующее решение будут принимать депутаты во время заседания парламента. Что касается членства Марьяны в партии и в политсовете, то после ее заявления о желании выйти - как только поступит заявление, сразу подпишу, ведь не держим людей, которые не готовы работать командно. Считаю, что с ее стороны было бы честно по отношению к избирателям, сложить мандат. Потому что ее избрали как депутата именно от "Слуги народа", депутата от пропрезидентской политической силы, а не самовыдвиженца", - сказала Шуляк.

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На уточнение, навредили ли партии скандалы вокруг Безуглой, депутат ответила: "Партии вредит все, что разъединяет. Но о каких-то честных вещах, которые кому-то неприятны, нужно говорить. Мы же не Коммунистическая партия, и не в СССР живем, чтобы кому-то затыкать рот. Но хотелось бы, чтобы было больше вещей, которые объединяют, а не разъединяют".

"Относительно Марьяны у нас шли разные дискуссии, но это нормально. Было бы хуже, если бы было какое-то одно указание", - отметила Шуляк.

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Как сообщалось, накануне народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что решила выйти из состава фракции и партии "Слуга народа".