Россия готовит судебный иск, чтобы заблокировать конфискацию замороженных активов Центробанка РФ в пользу Украины, - Bloomberg

По информации Bloomberg, Россия готовит судебный иск, чтобы сорвать любые попытки США или ЕС конфисковать замороженные активы Центробанка в пользу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По данным агентства, в настоящее время Банк России близится к заключению соглашения с международными юридическими компаниями, представляющими интересы РФ в случае судебного разбирательства. Власти РФ также заказали экспертные заключения с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов за границей, рассказали собеседники Bloomberg.

На этой неделе агентство сообщило, что администрация Байдена поддерживает законопроект, который позволит конфисковать часть российских активов. Белый дом хочет согласовать этот шаг с союзниками по "Большой семерке", особенно в Европе, где хранится около двух третьих замороженных российских средств и где поддержка конфискации, особенно в одностороннем порядке, "была прохладной".

О том, чтобы пойти по судебному пути, давно говорили российские чиновники, а глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в июле прошлого года заявила, что Банк РФ "почти готов" обжаловать замораживание. В декабре 2023 года она назвала это "очень отрицательным сигналом для всех центральных банков, потому что это нарушение базовых принципов сохранения резервов".

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Собеседники Bloomberg в Москве уверены, что рассмотрение дела в судах помешает любому переводу средств в Украину, даже если Россия не сможет вернуть контроль над деньгами. Они считают, что у Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для конфискации на основании законодательства, принятого после замораживания.