В 2024 году Латвия направит 5 млн евро на восстановление Черниговщины

Латвия присоединится к восстановлению Украины. В бюджете заложили, в частности, 5 млн евро на проекты по восстановлению Черниговщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Подписано Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Латвийской Республики о техническом и финансовом сотрудничестве... Документ также будет способствовать реализации проектов помощи Украине со стороны Латвии по поставкам оборудования и материалов для восстановления, передаче украинской стороне современных технологий, а также внедрение приоритетных реформ в сфере европейской интеграции", - отмечается на сайте.

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Сообщается, что на восстановление Украины в проекте государственного бюджета Латвии на 2024 год предусмотрено 5 млн евро.

В частности, 2 млн евро будет использовано через Министерство экономики Латвии для закупки оборудования и материалов для проектов по восстановлению в Черниговской области; 3 млн евро будет реализовано через МИД Латвии в рамках проектов по реконструкции социальной инфраструктуры в Черниговской области.

Напомним, президент Латвии Ринкевичс заявлял, что страна использует "Дом Москвы" и другие активы России для оказания помощи Украине.