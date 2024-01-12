Россияне опасаются поступления F-16 на вооружение Украины, - эстонская разведка

Удары РФ по украинским аэродромам свидетельствуют о том, что Россия считает опасным поступление истребителей F-16 на вооружение Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.

В последние недели российские войска наносили удары по разным военным объектам Украины, включая аэродромы. По словам Кивисельга, это свидетельствует о том, что Россия считает опасным поступление истребителей F-16 на вооружение Украины. По его оценке, в ближайшее время российская сторона продолжит наносить массированные ракетные удары.

Кроме того, Кивисельг сообщил, что в последние недели российская сторона активно использует бомбардировщики дальней авиации и ракеты "Калибр" для нанесения ударов по украинским военным, оборонным предприятиям и объектам инфраструктуры.

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"По всей стране были поражены объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, учреждения военной подготовки и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений", – заявил Кивисельг.

По его словам, тактика российских войск по-прежнему направлена на истощение запасов систем ПВО Украины. Он считает, что с наступлением холодов ожидается больше массированных атак со стороны России, поскольку сейчас она производит больше боеприпасов, чем использует.

Кивисельг также сообщил, что российская сторона выпускает по Украине 10 000 снарядов в день, а ВСУ по противнику – 2000 ракет.

По словам Кивисельга, основным направлением для российских войск является город Авдеевка, вокруг и внутри которого ведутся бои, но российской стороне до сих пор не удалось окружить полностью. Он предположил, что, вероятнее всего, будет предпринята попытка захвата или уничтожения путей поставок ВСУ, ведущих к Авдеевке, чтобы заставить защитников города либо сдаться, либо отступить на запад, позволив российским войскам занять город.

По его словам, плацдарм ВСУ на Днепре держится, хотя находится под постоянным огнем с закрытых позиций и атакуется пехотными подразделениями.

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