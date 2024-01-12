Сунак предполагает, что Украина сейчас - в своем тяжелом "1942 году": "История свидетельствует, что демократии, которые выдерживают, всегда победят.

Премьер-министр Британии Риши Сунак в своем выступлении в Верховной Раде провел параллели между борьбой Британии во Второй мировой войне и современной борьбой Украины, отметив, что верит в перелом ситуации в пользу Киева, несмотря на сложный момент сейчас.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сунак отметил, что его визит выпал на сложное для Украины время. "Мы должны готовиться к тому, что это будет долгая война. Но я верю, что у нас есть надежда в эхо истории Великобритании", – сказал он.

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"1940 год был нашим звездным временем. У Украины это было 2 года назад, когда вы начинали противостоять российскому вторжению. Возможно, сегодняшний день более похож на 1942 год. Это был момент среди той войны, когда продвижение на поле боя было тяжелым, оборонная промышленность была под серьезной нагрузкой, а население становилось уставшим. Видимо, тогда трудно было увидеть свет впереди. Но британцы стояли твердо. И хотя тогда они этого не знали (...) впоследствии был момент, когда начался перелом в их сторону и победа стала неотвратимой", – напомнил британский премьер.

Он выразил уверенность, что так же будет в случае Украины.

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"История свидетельствует, что демократии, которые выдерживают, всегда победят. Путин не может понять, что хотя его войска могут убивать людей и разрушать здания, ни одна армия не может победить волю свободного народа. И именно поэтому Украина победит", – сказал Риши Сунак.

После этих слов президент Владимир Зеленский и все присутствовавшие встали с мест и устроили длительные овации.