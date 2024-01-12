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Кабмин выделил 2,5 млрд грн для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, - Шмыгаль

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Кабмин выделил 2,5 млрд грн для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, - Шмыгаль
Кабинет Министров выделил дополнительные 2,5 млрд грн для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Ключевая задача для нас в этом году - усиление обороноспособности. В этом контексте сегодня есть два важных решения. Выделяем из резервного фонда дополнительные почти 2,5 млрд грн для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений", - сказал Шмигаль на заседании правительства в пятницу.

По его словам, из этих средств 1,4 млрд грн пойдет на фортификационное обустройство оборонных рубежей, а еще 1,1 млрд грн - на обустройство полос невзрывных заграждений.

Кроме того, правительство выделило из резервного фонда еще 120 млн грн для Государственной пограничной службы для усиления обороноспособности и инженерно-технического обустройства границы.

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Топ комментарии

  • kelt kant
    Отакої! Вже 2 роки з початку широкомасштабної війни, вже кацапи на нашому півдні та на нашому Донбасі набудували в 2-3-4 лінійні бетоновані укріпрайони, а продажні оманські офісно-преЗЕдентські курви лише зараз, "с барского плєча", виділили гроші на побудову наших укріпрайонів. І 1000% всі ці гроші пустять через "єрмаковські" чи "квартальні" фірми, щоб 1 квадратний метр тих укріплень обійшовся Україні як 1 квадратним метр золота. А потім мудрий нарід дивуватиметься: і чому це нам "плахой запад" перестав допомагати грошима....
  • Роман 7b0adbfc
    Могли ще рочок другий почекати
  • Алекс Мышкевич
    Оце точно !
    Все це треба було робити рівно рік тому - "лінії суровікіна-хєровікіна" від Харкова до Вугледара з глухою обороною, а не понтоватись з реваншем на "фортеці Бахмут".
    А в Таврії масований наступ широким фронтом, щоб позбавити кацапів маневра військами.
    От зараз би були на Азовському морі і Перекопі.

    Але керувати поліз поверхневий говномандувач ЗЄлічка
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