Кабмин выделил 2,5 млрд грн для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, - Шмыгаль

Кабинет Министров выделил дополнительные 2,5 млрд грн для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Ключевая задача для нас в этом году - усиление обороноспособности. В этом контексте сегодня есть два важных решения. Выделяем из резервного фонда дополнительные почти 2,5 млрд грн для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений", - сказал Шмигаль на заседании правительства в пятницу.

По его словам, из этих средств 1,4 млрд грн пойдет на фортификационное обустройство оборонных рубежей, а еще 1,1 млрд грн - на обустройство полос невзрывных заграждений.

Кроме того, правительство выделило из резервного фонда еще 120 млн грн для Государственной пограничной службы для усиления обороноспособности и инженерно-технического обустройства границы.

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