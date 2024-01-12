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Мы планируем создать в течение года тысячу ветеранских бизнесов, - Шмыгаль

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Мы планируем создать в течение года тысячу ветеранских бизнесов, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на создание более 1 тыс. новых ветеранских бизнесов в рамках программы "єРобота" в 2024 году.

"Более 11 тысяч украинцев уже получили от государства безвозвратные гранты, чтобы начать и расширить свой бизнес. Это программа "єРобота", благодаря которой уже создано более 35 тысяч новых рабочих мест", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам премьера, в планах на 2024 год выдать около 15 тыс. грантов по этой программе.

"В частности, мы хотим помочь создать более 1 тыс. новых ветеранских бизнесов", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    щоб посадити мільон дерев
  • Hh Jjs
    Просто насміхаються і топчаться на смертях
  • Перехватчик
    Щоб зібрати 1 млн дронів?
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