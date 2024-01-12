Россияне выпустили ракету по Днепровскому району, Никополь обстреляли из артирелии

12 января российская армия трижды атаковала Никополь из артиллерии.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг ударил ракетой по Днепровскому району. Без погибших и пострадавших.

Громко было и на Синельниковщине. Там повреждено сельскохозяйственное предприятие. Люди целы.

Трижды российские войска ударили из артиллерии по Никополю. Повреждено коммунальное предприятие. К счастью, там тоже обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе: повреждены 2 дома и газопровод