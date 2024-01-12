Россияне выпустили ракету по Днепровскому району, Никополь обстреляли из артирелии
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12 января российская армия трижды атаковала Никополь из артиллерии.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Враг ударил ракетой по Днепровскому району. Без погибших и пострадавших.
Громко было и на Синельниковщине. Там повреждено сельскохозяйственное предприятие. Люди целы.
Трижды российские войска ударили из артиллерии по Никополю. Повреждено коммунальное предприятие. К счастью, там тоже обошлось без жертв", - говорится в сообщении.