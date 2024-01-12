На ЗАЭС состоялась очередная ротация персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ, - ГИЯРУ

11 января 2024 года состоялась очередная, пятнадцатая, ротация персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, оккупированной российскими военными.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с сентября 2022 года, с начала работы постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ, это шестнадцатая группа экспертов.

"Постоянная мониторинговая миссия МАГАТЭ на ЗАЭС действует по приглашению Украины. Она осуществляет свою работу в соответствии с планами и требованиями, согласованными украинской стороной. Присутствие специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС позволяет Украине и международному сообществу получать как информацию о ситуации и событиях на оккупированной станции, так и профессиональную оценку экспертов Агентства состояния ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС", - отметили в ГИЯРУ.

Читайте также: Оккупанты в очередной раз отказали представителям МАГАТЭ в доступе на теплоэлектростанцию возле ЗАЭС