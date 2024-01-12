На ЗАЭС состоялась очередная ротация персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ, - ГИЯРУ
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11 января 2024 года состоялась очередная, пятнадцатая, ротация персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, оккупированной российскими военными.
Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с сентября 2022 года, с начала работы постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ, это шестнадцатая группа экспертов.
"Постоянная мониторинговая миссия МАГАТЭ на ЗАЭС действует по приглашению Украины. Она осуществляет свою работу в соответствии с планами и требованиями, согласованными украинской стороной. Присутствие специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС позволяет Украине и международному сообществу получать как информацию о ситуации и событиях на оккупированной станции, так и профессиональную оценку экспертов Агентства состояния ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС", - отметили в ГИЯРУ.