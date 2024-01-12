США провели уже два раунда переговоров с Украиной по обязательствам в сфере безопасности, - посол Бринк

Посол Соединенных штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что США стремятся подписать с Украиной договор по безопасности, комментируя новость о подписании такого документа с Великобританией.

Об этом она заявила журналистам в пятницу в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Посол Бринк подчеркнула, что достижение подобной договоренности является задачей, которую поставил президент США. "Как сказал президент Байден, мы стремимся помочь Украине защититься и сдержать предстоящую агрессию".

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"Мы уже начали двусторонние консультации с вашим правительством, с офисом президента, с правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства по безопасности с нашей стороны. Сейчас было два раунда, и переговоры продолжатся, администрация Байдена стремится к этой договоренности", – подчеркнула дипломат.

Бринк не стала уточнять очертания или возможные сроки будущего соглашения, поскольку переговоры продолжаются. Впрочем, она подчеркнула, что США выступают за вступление Украины в НАТО и соглашение о безопасности призвано создать "мост для обеспечения безопасности" пока это членство не стало реальностью.

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"G7 анонсировала поддержку гарантий безопасности, двусторонних и многосторонних, которые будут таким мостом", - напомнила она.