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США провели уже два раунда переговоров с Украиной по обязательствам в сфере безопасности, - посол Бринк

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США провели уже два раунда переговоров с Украиной по обязательствам в сфере безопасности, - посол Бринк
Посол Соединенных штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что США стремятся подписать с Украиной договор по безопасности, комментируя новость о подписании такого документа с Великобританией.

Об этом она заявила журналистам в пятницу в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Посол Бринк подчеркнула, что достижение подобной договоренности является задачей, которую поставил президент США. "Как сказал президент Байден, мы стремимся помочь Украине защититься и сдержать предстоящую агрессию".

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"Мы уже начали двусторонние консультации с вашим правительством, с офисом президента, с правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства по безопасности с нашей стороны. Сейчас было два раунда, и переговоры продолжатся, администрация Байдена стремится к этой договоренности", – подчеркнула дипломат.

Бринк не стала уточнять очертания или возможные сроки будущего соглашения, поскольку переговоры продолжаются. Впрочем, она подчеркнула, что США выступают за вступление Украины в НАТО и соглашение о безопасности призвано создать "мост для обеспечения безопасности" пока это членство не стало реальностью.

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"G7 анонсировала поддержку гарантий безопасности, двусторонних и многосторонних, которые будут таким мостом", - напомнила она.

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Топ комментарии

  • Степан Лукашёв
    Шановна пані Брінк, а Будапештського меморандуму хіба недостатньо?
  • krok otheret 975a20bc
    ,виглядаэ як знущання! десять рокiв йде вiйна,це ще не рахуючи приднiстров'я,Грузiю,та Чечню,а захiд все ще не розумiэ з ким маэ справу!якi раунди?пiдписали будапештський меморандум,не можете виконати своi забов*язання,то повертайте ядерну зброю!
  • Philip Od
    Президент України Володимир Зеленський і британський прем'єр Ріші Сунак розійшлися у розумінні того, чи можна називати підписаний ними у п'ятницю безпековий договір "гарантіями безпеки" від Великої Британії.
    Так, на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії". "(Україна отримала) безпекові гарантії від визначної глобальної сили - Великої Британії", - повідомив, project, він.
    Натомість британський прем'єр Ріші Сунак, повідомляючи про підписаний документ, обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances).

    Будапештський меморандум "№2"
    Тоді тільки відновлення Ядерного Статусу ☢️ України та розробка своїх гіперзвукових ракет буде гарантувати нашій Державі безпеку у майбутньому ❗
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