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В северо-восточных областях Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики, - Воздушные силы

3 12015
В северо-восточных областях Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики, - Воздушные силы
В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с северо-востока.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

"Внимание!" Воздушная тревога в Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы.

Угроза применения авиационных средств поражения!" - говорится в сообщении

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В северо-восточных областях Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики, - Воздушные силы 01



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Топ комментарии

  • Ahmed Nunji
    Ти бояри накотив? Чи просто язик заплітається?
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