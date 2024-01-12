В северо-восточных областях Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики, - Воздушные силы
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В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с северо-востока.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
"Внимание!" Воздушная тревога в Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы.
Угроза применения авиационных средств поражения!" - говорится в сообщении