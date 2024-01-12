На Николаевщине военнослужащий застрелил своего командира, а потом покончил жизнь самоубийством
Об этом сообщили "Суспільне" и "Укринформ" со ссылкой на руководителя Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрея Клепова, передает Цензор.НЕТ.
"Происшествие произошло 7 января. Военнослужащий около шести раз выстрелил в заместителя командира роты из собственного автомата, в результате чего тот умер. Затем военнослужащий застрелился сам", - сказал Клепов Укринформу.
По его словам, в настоящее время возбуждено уголовное производство. Следствие осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Николаевской области, процессуальное руководство проводит Николаевская спецпрокуратура в сфере обороны.
Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, продолжаются допросы свидетелей.
"Седьмого января произошло происшествие. В 21:00 мы получили информацию, что военнослужащий, старшина, застрелил из своего штатного оружия АК-74 заместителя командира роты. Ориентировочно, совершив шесть выстрелов, после чего совершил самоубийство", — цитирует Клепова "Суспільне".
По его словам, правоохранители совершили выезд и осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Уголовное производство зарегистрировано по статье "Умышленное убийство".
По словам начальника службы по связям с общественностью 35-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Козачинского, инцидент произошел в одном из их подразделений.
"Произошел трагический случай, в результате которого погибли двое военнослужащих. Это произошло в одном из пунктов временной дислокации в Николаевской области", - рассказал начальник пресс-службы.
По словам Козачинского, по данному факту было назначено служебное расследование, по результатам которого примут соответствующие решения.
Оба военнослужащих недавно присоединились к подразделению морской пехоты — были мобилизованы. Мужчины находились в тылу. Один из них обеспечивал всем необходимым личный состав, другой исполнял обязанности нравственно-психологического обеспечения.
Участие в выполнении боевых задач военные не принимали.
"Командование бригад выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу гибели военных", - говорит Сергей Козачинский.
По состоянию на 12 января 2024 г. обстоятельства выясняются.
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции Николаевской области. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны.