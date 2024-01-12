На Николаевщине военнослужащий застрелил своего командира, а потом покончил жизнь самоубийством

В Николаевской области военнослужащий в звании старшины открыл огонь и застрелил из автомата заместителя командира роты, а затем покончил жизнь самоубийством. Происшествие произошло 7 января.

Об этом сообщили "Суспільне" и "Укринформ" со ссылкой на руководителя Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрея Клепова, передает Цензор.НЕТ.

"Происшествие произошло 7 января. Военнослужащий около шести раз выстрелил в заместителя командира роты из собственного автомата, в результате чего тот умер. Затем военнослужащий застрелился сам", - сказал Клепов Укринформу.

По его словам, в настоящее время возбуждено уголовное производство. Следствие осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Николаевской области, процессуальное руководство проводит Николаевская спецпрокуратура в сфере обороны.

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Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, продолжаются допросы свидетелей.

"Седьмого января произошло происшествие. В 21:00 мы получили информацию, что военнослужащий, старшина, застрелил из своего штатного оружия АК-74 заместителя командира роты. Ориентировочно, совершив шесть выстрелов, после чего совершил самоубийство", — цитирует Клепова "Суспільне".

По его словам, правоохранители совершили выезд и осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Уголовное производство зарегистрировано по статье "Умышленное убийство".

По словам начальника службы по связям с общественностью 35-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Козачинского, инцидент произошел в одном из их подразделений.

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"Произошел трагический случай, в результате которого погибли двое военнослужащих. Это произошло в одном из пунктов временной дислокации в Николаевской области", - рассказал начальник пресс-службы.

По словам Козачинского, по данному факту было назначено служебное расследование, по результатам которого примут соответствующие решения.

Оба военнослужащих недавно присоединились к подразделению морской пехоты — были мобилизованы. Мужчины находились в тылу. Один из них обеспечивал всем необходимым личный состав, другой исполнял обязанности нравственно-психологического обеспечения.

Участие в выполнении боевых задач военные не принимали.

"Командование бригад выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу гибели военных", - говорит Сергей Козачинский.

По состоянию на 12 января 2024 г. обстоятельства выясняются.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции Николаевской области. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны.