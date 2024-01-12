В течение 12 января Силы обороны отразили атаки на 7 направлениях, под Авдеевкой отражены 20 российских штурмов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 12 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот восемьдесят восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

В течение суток произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Сосновка, Карповичи, Семеновка, Гремяч Черниговской области; Марчихина Буда, Искрисковщина, Басовка, Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области; Гурьев Казачок, Уды, Зибино, Бударки, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 6 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречную, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки вблизи Макеевки Луганской области и Григорьевки, Веселого Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Новоегоровка Луганской области и Зеленая Долина, Колодцы Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника у Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки врага возле Авдеевки и еще 16 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты при поддержке авиации 15 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районе с. Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Зализничное, Чаривное, Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Золотая Балка, Тягинка, Ивановка Херсонской области и Дмитровка, Ивановка, Яселка Николаевской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий. Украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 складу боеприпасов и 1 радиолокационной станции противника".

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