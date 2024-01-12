Сомалийские повстанцы захватили вертолет миссии ООН с четырьмя украинцами, - МИД

Антиправительственные силы Сомали захватили вертолет миссии ООН, потерпевший крушение, с 4 украинцами и 5 иностранцами на борту, имена захваченных установлены, МИД взял ситуацию на особый контроль.

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"МИД Украины подтверждает захват четырех украинцев на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам.

Наши граждане были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали, который потерпел крушение. Их личности установлены. Вместе с украинцами на борту были также пятеро иностранцев.

Читайте также: Украина бесплатно предоставит зерно Эфиопии и Сомали, которые страдают от голода

Вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН.

Посольство Украины в Кении и Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры.

Выясняем все детали аварии и захвата, состояние украинцев, устанавливаем связь с компанией-владельцем вертолета для координации действий.

Смотрите также: Трое граждан Украины погибли в ДТП в Польше. ФОТО

Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", – рассказал Николенко.

10 января ВВС сообщило, что сомалийская вооруженная исламистская группировка "Аш-Шабаб" захватила вертолет Организации Объединенных Наций вместе с пассажирами и экипажем. Захват вертолета подтвердил министр безопасности региона Галмудуг Мохаммед Абди Адан.

Вертолет направлялся в город Висил, расположенный недалеко от линии боевого столкновения, разграничивающий правительственные силы и отряды "Аш-Шабаб". Он приземлился на подконтрольной группировке территории в центральной части Сомали.

В некоторых сообщениях говорится, что вертолет с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку, в то время как в других утверждается, что приземление было ошибкой.

Представитель сомалийских вооруженных сил майор Хассан Али сказал агентству Reuters, что на борту вертолета находились несколько иностранцев и двое местных жителей. "На нем были медицинские материалы и он должен был перевозить раненых военных из Гальгудуда", - сказал Али.