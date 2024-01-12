Пограничники имеют право требовать у мужчин документы с ТЦК об отсрочке, - Госпогранслужба
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пограничники действуют в рамках законодательства о пересечении границы, в том числе и правил, которые действуют в период военного положения… За последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или, когда цель поездки человека не отвечает норме, по которой разрешено пересечение границы", - сказал Демченко в эфире национального телемарафона в пятницу.
"… Пограничники учитывают, что люди достаточно часто используют подделки и фальсифицированные документы (для нелегального пересечения границы военнообязанными. – Ред.) и тщательно проверяют условие выезда за границу, в том числе и в праве требовать от мужчин документы с Территориального центра комплектования, военно-учетные документы, где в том числе есть отметка об отсрочке от призыва", - добавил спикер ГПСУ.
Демченко посоветовал военнообязанным обновить свои данные в ТЦК и документы о военном учете для возможности пересечения границы. Кроме этого, у них должна быть отметка об отсрочке.
Спикер добавил, что за время военного положения правоохранители разоблачили более 530 преступных группировок, способствовавших переправке мужчин за границу, в частности путем подделки документов.