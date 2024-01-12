Пограничники имеют право требовать у мужчин документы с ТЦК об отсрочке, - Госпогранслужба

Работники Госпогранслужбы вправе запросить у военнообязанного документы с Территориального центра комплектования, где должна быть отметка об отсрочке от призыва для возможности выезда за границу.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пограничники действуют в рамках законодательства о пересечении границы, в том числе и правил, которые действуют в период военного положения… За последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или, когда цель поездки человека не отвечает норме, по которой разрешено пересечение границы", - сказал Демченко в эфире национального телемарафона в пятницу.

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"… Пограничники учитывают, что люди достаточно часто используют подделки и фальсифицированные документы (для нелегального пересечения границы военнообязанными. – Ред.) и тщательно проверяют условие выезда за границу, в том числе и в праве требовать от мужчин документы с Территориального центра комплектования, военно-учетные документы, где в том числе есть отметка об отсрочке от призыва", - добавил спикер ГПСУ.

Демченко посоветовал военнообязанным обновить свои данные в ТЦК и документы о военном учете для возможности пересечения границы. Кроме этого, у них должна быть отметка об отсрочке.

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Спикер добавил, что за время военного положения правоохранители разоблачили более 530 преступных группировок, способствовавших переправке мужчин за границу, в частности путем подделки документов.