Достижения Украины за время войны свидетельствуют, что Россию можно победить, - Сунак

Победы Украины почти за два года войны свидетельствуют, что Россию можно победить в ее захватнической войне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в выступлении в Верховной Раде Украины.

"Российские военные значительно превосходят по численности украинские силы, но вы уже вернули себе половину оккупированной территории, вы удержали восток, восстановили жизненно важные судоходные пути, чтобы помочь прокормить мир, и все больше превращаете Крым в уязвимое место для России, а не в их сильную сторону. Эти победы показывают, что Россию можно победить в ее захватнической войне", - сказал Сунак.

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Он добавил, что РФ потеряла уже около полумиллиона мужчин, Путин столкнулся с попыткой государственного переворота и был обвинен как международный военный преступник. Кроме того, он возглавляет экономику, сильно ослабленную санкциями, а из-за его агрессивных действий страны по всей Европе значительно увеличили свои оборонные расходы.

"Сейчас он (Путин. – Ред.) вынужден выпрашивать оружие у Ирана и Северной Кореи и отчаянно жертвовать сотнями тысяч мужчин в надежде, что Украина уступит или что ее друзья уйдут. Но Украина не сдастся, а Соединенное Королевство никогда не отступит", – заверил премьер-министр Британии.

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