Мы ожидаем решения Конгресса США о дальнейшей поддержке Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает решения Конгресса Соединенных Штатов Америки о дальнейшей поддержке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Он рассказал, что в пятницу в Киеве провел встречу со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

"Обсудили с госпожой Прицкер подготовку к саммиту в Давосе. Там будет и важная встреча по "формуле мира", много переговоров по экономическому усилению Украины, нашему восстановлению, нашим оборонным партнерствам с ведущими странами и компаниями. Этот год должен принести вполне конкретные результаты для оборонно-промышленного комплекса Украины, и это будет. Наш арсенал станет крепче", - убежден глава Украины.

Зеленский и Прицкер подробно обсудили, в каких шагах Украина нуждается для своей устойчивости.

"Очень ожидаем решения Конгресса относительно дальнейшей поддержки Украины, поддержки, которая имеет значение не только для нас, но и для каждого государства, чья стабильность зависит от силы международного права. Эту битву должны выиграть, и я благодарю всех в Америке, всех, кто помогает нам беречь свободу", - отметил президент.

Читайте также: Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Прицкер прибыла в Киев