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Мы ожидаем решения Конгресса США о дальнейшей поддержке Украины, - Зеленский

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Мы ожидаем решения Конгресса США о дальнейшей поддержке Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает решения Конгресса Соединенных Штатов Америки о дальнейшей поддержке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Он рассказал, что в пятницу в Киеве провел встречу со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

"Обсудили с госпожой Прицкер подготовку к саммиту в Давосе. Там будет и важная встреча по "формуле мира", много переговоров по экономическому усилению Украины, нашему восстановлению, нашим оборонным партнерствам с ведущими странами и компаниями. Этот год должен принести вполне конкретные результаты для оборонно-промышленного комплекса Украины, и это будет. Наш арсенал станет крепче", - убежден глава Украины.

Зеленский и Прицкер подробно обсудили, в каких шагах Украина нуждается для своей устойчивости.

"Очень ожидаем решения Конгресса относительно дальнейшей поддержки Украины, поддержки, которая имеет значение не только для нас, но и для каждого государства, чья стабильность зависит от силы международного права. Эту битву должны выиграть, и я благодарю всех в Америке, всех, кто помогает нам беречь свободу", - отметил президент.

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Топ комментарии

  • Лис Микита 4754e778
    Зеля може спасти Україну лише своєю смертю.ФСБшний кнур Єрмак відключив в Зеленському інстинкт самозбереження за допомогою аргетинського коксу.
  • Oresta Bartka
    Зєля, ти вибирай одно з двох: або єрмаки, або ракети. А разом вони для янкі несумісні.
  • Evgeny N
    Чуєш, нетряпко, а все те без папірця і суфлера зможеш повторити?
    До речі! Поки ти себе призначив "ждуном", то може відправиш на фронт ті 25тис дронів, про які говорив на своємі дибілошоу у грудні?
    Ну і поки в тебе є час, то, може, замість "вечірніх хриплосиків", почитаєш закон про мобілізацію і внесеш правки (як єдина особа, що, згілно законодавству, віюповідає за це питання)?

    Ой, про що це я? Там вже "аргентинські доріжки" та "тепла ванна" чекають! Не на часі!
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