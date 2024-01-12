Украине нужно больше самолетов от союзников для ведения боевых действий, - Сырский

Украине необходимо, чтобы западные союзники приступили к поставкам большего количества авиации. В частности, штурмовиков А-10 для поддержки пехоты и самолетов, которые могут запускать крылатые ракеты большой дальности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters.

"Я бы говорил об А-10 как о варианте, если нам их дадут... Это не новая машина, но надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах и имеющая широкий спектр вооружений для уничтожения наземных целей, чтобы помочь пехоте", – сказал он.

A-10 Thunderbolt II – американский штурмовик, предназначенный для уничтожения танков, бронеавтомобилей и других наземных целей. Он находится на вооружении с 1970-х годов.

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Сырский сказал, что А-10 окажет решающую поддержку наземным силам, когда они будут пытаться перехватить инициативу против хорошо обеспеченного противника.

"Он предназначен для уничтожения наземных целей: танков, артиллерии... всего, что противостоит пехоте", - сказал он.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ добавил, что ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, и UH-60 Black Hawk, также могут сыграть важную роль.

Также Сырский подчеркнул, что сейчас российские войска снова находятся в наступлении в некоторых частях восточного фронта, где, по словам Сырского, продолжаются ожесточенные бои. Он добавил, что российские войска непрерывно атакуют на нескольких участках фронта, а украинские силы проводят небольшие контратаки.

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"Это активная оборона, когда мы не просто сидим в обороне, а постоянно контратакуем, а по некоторым направлениям переходим в наступление. И враг это знает", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, возможен ли перелом в войне в пользу Украины, Сырский сказал: "Я думаю, что шансы есть всегда. Их нужно только найти и использовать".

Он подчеркнул, что для России "невозможно" построить надежную оборону повсюду, и что всегда были слабые места из-за ландшафта и других факторов.

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