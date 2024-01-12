Мы сосредоточены на том, как Украине быть самодостаточной, - спецпредставитель США Прицкер

В переговорах с украинским правительством специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер сфокусирована на том, как нашей стране быть более самодостаточной.

Об этом Прицкер сказала во время общения со СМИ в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы постоянно подчеркиваем с украинским правительством то, что им нужно действовать, чтобы увеличивать доходы государства, потому что в конце концов мир не сможет предоставить достаточно бюджетной поддержки Украине. Поэтому мы приветствуем то, что доходы государства выросли на 10%, но мы также сосредотачиваемся на том, как Украина может быть более самодостаточной", – сказала она.

Прицкер отметила, что ведет переговоры с украинской стороной о том, как нашей стране увеличить экспорт, уделяет большое внимание Черноморскому коридору для увеличения доходов по налогам для правительства.

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"Во-вторых, мы говорим о реформах, таких как реформирование таможни, рыночные реформы или другие изменения в отношении налогов, чтобы правительство государства имело большие прибыли и было более самодостаточным. Это также критические функции, чтобы правительство также продвигалось к членству в ЕС", – объяснила спецпредставитель США.