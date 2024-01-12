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Мы сосредоточены на том, как Украине быть самодостаточной, - спецпредставитель США Прицкер

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Мы сосредоточены на том, как Украине быть самодостаточной, - спецпредставитель США Прицкер
В переговорах с украинским правительством специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер сфокусирована на том, как нашей стране быть более самодостаточной.

Об этом Прицкер сказала во время общения со СМИ в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы постоянно подчеркиваем с украинским правительством то, что им нужно действовать, чтобы увеличивать доходы государства, потому что в конце концов мир не сможет предоставить достаточно бюджетной поддержки Украине. Поэтому мы приветствуем то, что доходы государства выросли на 10%, но мы также сосредотачиваемся на том, как Украина может быть более самодостаточной", – сказала она.

Прицкер отметила, что ведет переговоры с украинской стороной о том, как нашей стране увеличить экспорт, уделяет большое внимание Черноморскому коридору для увеличения доходов по налогам для правительства.

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"Во-вторых, мы говорим о реформах, таких как реформирование таможни, рыночные реформы или другие изменения в отношении налогов, чтобы правительство государства имело большие прибыли и было более самодостаточным. Это также критические функции, чтобы правительство также продвигалось к членству в ЕС", – объяснила спецпредставитель США.

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Топ комментарии

  • Погрібний Олександр
    «Ми постійно наголошуємо з українським урядом на тому, що їм потрібно діяти»
    Це вона називає урядом той зброд блатних, що очолює зіп-голова Фунт (чи шмигаль)?
  • igor Naumthyc
    Як тільки уряд,і вся влада,перестануть красти-побачите як зростуть прибутки!
  • ZoV KobZona
    Пенни, твои предложения разумные и правильные, но они полностью противоречат предложениям Ху#ла, которые каждый день претворяет в жизнь зеленожопая "власть".
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