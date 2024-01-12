Евродепутаты поддержали петицию о лишении Орбана права голоса в Совете ЕС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соцсети Х (бывший твиттер) депутата Европарламента, инициатора соответствующей петиции Петри Сарвамаа.
На это ушло четыре дня, ведь объявлено о начале сбора подписей в ЕП было во вторник на этой неделе.
"Подписи собраны! Мы на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса", – написал депутат в пятницу, 12 января.
Он отметил, что отклик со стороны коллег на эту "историческую петицию" был мощным. Документ подписали представители разных партий из нескольких стран.
По словам Сарвамаа, теперь "было бы очень важно оценить окончательную общую поддержку идеи петиции на пленарном заседании" в Европарламенте.
Он предположил, что это может произойти на следующей неделе, поскольку тогда "парламент будет голосовать за резолюцию по Венгрии".
Также депутат ЕП добавил, что содержание резолюции находится на стадии переговоров, и он считает "весьма возможным" включение процедуры, предусмотренной частью 2 статьи 7 Договора о ЕС - "в определенной форме".
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