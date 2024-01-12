Евродепутаты поддержали петицию о лишении Орбана права голоса в Совете ЕС

В Европейском парламенте собрали необходимое количество подписей, а именно 120, под петицией по поводу лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Совете ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в соцсети Х (бывший твиттер) депутата Европарламента, инициатора соответствующей петиции Петри Сарвамаа.

На это ушло четыре дня, ведь объявлено о начале сбора подписей в ЕП было во вторник на этой неделе.

"Подписи собраны! Мы на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса", – написал депутат в пятницу, 12 января.

Он отметил, что отклик со стороны коллег на эту "историческую петицию" был мощным. Документ подписали представители разных партий из нескольких стран.

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По словам Сарвамаа, теперь "было бы очень важно оценить окончательную общую поддержку идеи петиции на пленарном заседании" в Европарламенте.

Он предположил, что это может произойти на следующей неделе, поскольку тогда "парламент будет голосовать за резолюцию по Венгрии".

Также депутат ЕП добавил, что содержание резолюции находится на стадии переговоров, и он считает "весьма возможным" включение процедуры, предусмотренной частью 2 статьи 7 Договора о ЕС - "в определенной форме".

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