В этом году пенсии вырастут на 13%, а на субсидии Кабмин выделит 50 млрд, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины в 2024 году на социальные расходы направит 470 млрд грн. Пенсии вырастут на 13%, а на субсидии правительство выделит 50 млрд грн.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За время полномасштабной войны мы провели уже две индексации пенсионных выплат. В марте 2024 года проведем еще одну. По предварительным расчетам Министерства социальной политики, пенсии вырастут в среднем на 13%. В целом социальные расходы государственного бюджета в 2024 году составят 470 млрд грн. Это на 25 млрд грн больше, чем в прошлом году", - сообщил Шмыгаль.

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Кроме того, по его словам, на субсидии правительство выделяет 50 млрд грн, что на 12 млрд грн больше, чем в прошлом году, а также увеличивает программу поддержки малообеспеченных семей.

По словам Шмыгаля, Кабинет Министров почти вдвое увеличивает расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью, увеличивает минимальную зарплату и продолжает помогать внутриперемещенным лицам.

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В ходе заседания правительства премьер-министр отметил, что поддержка ветеранов остается всесторонней.

"В этом году правительство увеличивает финансирование соответствующей программы вдвое. В бюджете на поддержку наших ветеранов предусмотрено более 14 млрд грн. В частности, приоритетная для нас программа - это реабилитационная и психологическая помощь ветеранам. Выделяем на нее более 2,5 млрд грн", - проинформировал глава правительства.