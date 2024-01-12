Украина уже в этом году ощутит влияние решения о начале переговоров с ЕС. Отныне процесс будет структурирован, а у правительства будут четкие ориентиры, - посол Литвы Сарапинас

Посол Литвы Вальдемарас Сарапинас считает, что Украина уже в 2024 году станет ощущать трансформационное влияние решения о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом говорится в колонке дипломата для "Европейской правды", в которой он поделился своими ожиданиями от будущего года, передает Цензор.НЕТ.

Сарапинас назвал решение декабрьского саммита лидеров ЕС историческим и отметил, что его "трансформационная сила" должна начать раскрываться уже в этом году.

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"Отныне процесс вступления будет структурирован по 35 пунктам в ключевых сферах политики. В каждом из них у украинского правительства будут четкие ориентиры для достижения", – пишет посол.

Он объяснил, что полное внедрение этих реформ позволит Украине сделать прозрачными государственные институции, побороть коррупцию и избавиться от пережитков советского стиля управления, которые сейчас являются препятствием для развития страны.

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"По опыту Литвы, прохождение такой комплексной проверки со стороны институтов ЕС стало одним из самых больших достижений – как для нас, так и для других стран-новичков ЕС. Потому что это создало условия для дальнейшего экономического роста, модернизации и иностранных инвестиций", – отметил посол Литвы.

Он добавил, что для движения в НАТО такую роль будет играть Годовая национальная программа.

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"Членство Украины в НАТО - это уже не вопрос "если", а вопрос "когда". Понятно, что посольство Литвы в Киеве, выполняющее роль контактного посольства НАТО, будет способствовать этому процессу", - пишет Вальдемарас Сарапинас.