Глава МИД Польши Cикорский обсудил с американскими сенаторами всестороннюю поддержку Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудил в Варшаве с американскими сенаторами – демократом из Делавера Кристофером Кунсом и республиканцем Майклом Раундсом из Южной Дакоты – вопрос всесторонней поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Укринформ со ссылкой на МИД Польши.

Как отмечается, американские сенаторы начали свое турне по Европе именно встречей в Варшаве с Сикорским. В ходе этого разговора глава польской дипломатии представил приоритеты внешней политики РП, отмечая, что США будут оставаться стратегическим партнером Польши. Он также отметил, что приоритетом польского председательства в Совете ЕС в следующем году станет укрепление трансатлантических связей.

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Собеседники также согласились с необходимостью дальнейшего оказания всесторонней помощи Украине. Сикорский поблагодарил американский Конгресс за нынешнюю поддержку Киева и призвал к "скорому принятию решения о выделении следующего пакета финансовой помощи".

В этом контексте он оценил, что "последствия оккупации Украины Россией будут катастрофическими, а цена сдерживания Путина в этом случае будет намного выше, чем цена поддержки Киева в нынешней ситуации".

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