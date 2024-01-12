В центре Житомира исчез свет: обесточена 21 подстанция

В Житомире вечером 12 января обесточена 21 трансформаторная подстанция (ТП). О причинах аварийного отключения не сообщают.

Об этом сообщает Житомирский городской совет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент в Житомире обесточена 21 трансформаторная подстанция (ТП). Работают энергетики облэнерго и коммунальщики.

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Ток в шесть ТП уже в процессе обновления. Все остальные адреса отработают в пределах часа-двух", - говорится в сообщении.

На сайте "Житомироблэнерго" говорится, что аварийное отключение произошло в 16:38.

Городской голова Сергей Сухомлин в Facebook заверил, что "полтора-два часа и все устроят". Он призвал горожан не забывать "экономить".