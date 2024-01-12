НАТО ожидает затяжную войну в Украине, - замгенсека Джоане (обновлено)

Западу следует готовиться к тому, что война РФ против Украины продлится еще долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году.

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мой призыв - готовиться к долгой войне, она продлится. Это не произойдет в 2024 году, вероятно, не в 2025 году. Мы нигде не видим военного потенциала, чтобы иметь возможность одержать решающую победу тем или иным способом", - отметил заместитель генерального секретаря НАТО.

Он рассказал, что НАТО ожидает затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, завоеванием и потерей территории.

"Украинцам при нашей поддержке удалось вернуть 50% территории, изначально оккупированной россиянами. Это не мелочь. Мы ни при каких условиях не видим условий и не сможем принять, чтобы Россия вернулась к границе Румынии", – сказал Джоане.

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Он отметил, что НАТО необходимо, чтобы Украина выстояла, Республика Молдова пришла в Европу, а Грузия пришла в евроатлантическое сообщество.

Заместитель генсека НАТО выразил уверенность в продолжении финансирования оборонных нужд Украины западными союзниками.

"Я не думаю, что у нас возникнут огромные трудности с точки зрения финансирования украинских усилий, которые также являются нашими усилиями. Но у нас есть проблема с промышленными мощностями в основном в Европе, потому что в течение 30 лет мы собирали, в том числе и Румыния, дивиденды мира и думали, что по окончании холодной войны все будет тихо и спокойно", - сказал Джоане.

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