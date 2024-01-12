Россияне в течение 12 января 50 раз обстреляли Сумщину – зафиксированы 260 взрывов, - ОВА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.
В сообщении отмечается: "Эсманская громада: враг бил из минометов (17 взрывов).
Зноб-Новгородская громада: совершены минометные обстрелы (7 взрывов).
Шалыгинская громада: зафиксированы минометные обстрелы (30 взрывов).
Краснопольская громада: были минометные обстрелы (11 взрывов), обстрел из АГС (4 взрыва) и артобстрелы (5 взрывов).
Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (28 взрывов)
Свеськая громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады.
Хотинская громада: проведены минометные обстрелы (18 взрывов) и артобстрелы (17 взрывов).
Юнаковская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (26 взрывов).
Миропольская громада: совершена атака с FPV дронов (2 взрыва) и минометные обстрелы (11 взрывы).
Белопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), артобстрелы (11 взрывов) и минометный обстрел (14 взрывов).
Середино-Будская громада: враг бил из минометов (34 взрывов) и артиллерии (11 взрывов).
Дружбовская громада: совершен минометный обстрел (1 взрыв)".