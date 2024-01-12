Россияне в течение 12 января 50 раз обстреляли Сумщину – зафиксированы 260 взрывов, - ОВА

В течение дня россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 260 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Свеская, Середино-Будская, Дружбовская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается: "Эсманская громада: враг бил из минометов (17 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: совершены минометные обстрелы (7 взрывов).

Шалыгинская громада: зафиксированы минометные обстрелы (30 взрывов).

Краснопольская громада: были минометные обстрелы (11 взрывов), обстрел из АГС (4 взрыва) и артобстрелы (5 взрывов).

Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (28 взрывов)

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Свеськая громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады.

Хотинская громада: проведены минометные обстрелы (18 взрывов) и артобстрелы (17 взрывов).

Юнаковская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (26 взрывов).

Миропольская громада: совершена атака с FPV дронов (2 взрыва) и минометные обстрелы (11 взрывы).

Белопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), артобстрелы (11 взрывов) и минометный обстрел (14 взрывов).

Середино-Будская громада: враг бил из минометов (34 взрывов) и артиллерии (11 взрывов).

Дружбовская громада: совершен минометный обстрел (1 взрыв)".

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