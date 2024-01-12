Туск планирует "в ближайшие дни" приехать в Киев, хочет обсудить с Дудой детали визита

Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник, 15 января, планирует встретиться с президентом Анджеем Дудой, чтобы, среди прочего, обсудить визит в Киев.

Об этом он заявил 12 января в интервью польским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Туска, он в момент нынешнего политического кризиса, связанного с задержанием осужденных экс-руководителей МВД Польши, "обратился к господину президенту с предложением встретиться как можно скорее, с глазу на глаз".

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Премьер Польши добавил, что на встрече с Дудой хочет "обсудить детали и характер" своего визита в Киев, который, сказал Туск, состоится "в ближайшие дни".

"Для нас обоих – президент также принимал в этом активное участие – ситуация в Украине и на фронте является вопросом номер один для польской безопасности. Существуют также другие вопросы, требующие решения, например, интересы польских перевозчиков. Поэтому нам есть о чем говорить в Киеве", – подчеркнул он.

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"И я очень хочу, чтобы украинские вопросы, война и более широкий вопрос безопасности, а также политика в отношении России были общими. Чтобы не только президент и премьер-министр, но и польское государство в целом действовало солидарно в этих вопросах", – добавил Туск.

Напомним, в последние месяцы в отношениях Киева и Варшавы накопился ряд проблем – от эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции до блокирования границы польскими перевозчиками.