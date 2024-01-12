Жителям Ивано-Франковской области предлагают отсрочку от мобилизации за участие в строительстве фортификаций на Донетчине
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Жителей Прикарпатья призвали приобщиться к строительству фортификационных сооружений на Донетчине. На время работы предлагается отсрочка от призыва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.
Всего нужно 300 человек. Заработная плата составит 20 тысяч гривен. Кроме того, людей обеспечат жильем и питанием. Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства.
В ОГА заявили, что в области есть вся необходимая техника для строительства фортификаций, не хватает только людей.