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Жителям Ивано-Франковской области предлагают отсрочку от мобилизации за участие в строительстве фортификаций на Донетчине

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Жителям Ивано-Франковской области предлагают отсрочку от мобилизации за участие в строительстве фортификаций на Донетчине
Жителей Прикарпатья призвали приобщиться к строительству фортификационных сооружений на Донетчине. На время работы предлагается отсрочка от призыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.

Всего нужно 300 человек. Заработная плата составит 20 тысяч гривен. Кроме того, людей обеспечат жильем и питанием. Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства.

В ОГА заявили, что в области есть вся необходимая техника для строительства фортификаций, не хватает только людей.

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Топ комментарии

  • Tema9
    Нехай жителям Конче-Заспівщини таке пропонують.
  • Серая Лиса
    Як тільки побудують ті споруди на місці вручать повістки.
    Дуже зручно - не треба ганятися і із спорудами вже знайомі.
  • Серая Лиса
    Коли молодий офіцер - розкачаний бичок бьє солдата - літню людину ногами в живіт, відбиваючи нутрощі, іпсо? Або коли тиждень катували викрадену людину в тцк також іпсо? Або коли водія автобуса із дітьми викрали просто на стоянці, іпсо? Яйця по 17 грн за штуку, іпсо?
    Прикладів безліч. І головне - ніяких вироків нема і не буде.
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