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Украину ждет изнурительный год, следует сохранять единство и веру в победу, - посол Литвы Сарапинас

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Украину ждет изнурительный год, следует сохранять единство и веру в победу, - посол Литвы Сарапинас
Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас призывает украинцев готовиться к тому, что 2024 будет тяжелым, но при этом не терять веру в победу и сплоченность общества, что и обеспечивало успехи Украины на предыдущих этапах войны.

Об этом говорится в колонке дипломата для "Европейской правды", в которой он поделился своими ожиданиями от будущего года, передает Цензор.НЕТ.

"2024 год, к сожалению, обещает быть еще одним изнурительным годом для Украины. И возможно, он принесет только черчилловские "кровь, труд, слезы и пот" и мало что вдобавок. Но настрой на победу должен оставаться основой и в 2024 году" , – отметил посол.

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По его мнению, предыдущие успехи Украины в войне против более сильного врага произошли именно благодаря единству и несокрушимой стойкости украинского общества на всех уровнях - "храбрости защитников, креативности и щедрости гражданских и зрелости политического класса".

"Несомненно, Россия не ограничится продолжениями прямой военной агрессии и будет делать все возможное, чтобы посеять раздор как внутри украинского общества, так и среди международных соратников Украины. Поэтому во времена, когда Украина будет сталкиваться с дальнейшими военными трудностями, первоочередной задачей станет сохранение национального единства и сплоченности", – отметил посол.

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Топ комментарии

  • Nero Angelo
    Ще б сказала "Терпіть українці. Іісус терпів - і вам звелів" .
    Краще б промовчала.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    правильні західні 3,14стаболи,котрі ховаються за могилами вбитих рашистом українців,
  • Серая Лиса
    Кожного року Захід півтрильйона баксів ввалює в рашку тільки за нафту і газ. Захід через треті країни спокійно продає все необхідне для виробництва зброї - чіпи, приціли та інше. Рашка нарощує військове виробництво, Китай продає високотехнологічні станки для виробництва ******** зброї. Північна Корея та Іран ешелонами надсилає снаряди, дрони, ракеты.
    Нам же виціжують зброю по краплині, аби не приведи боже, не перемогли у війні. Звичайно дуже пишаються українцями, дивлячись як вони гинуть, як руйнується країна, яка дітей москалі забирають у рабство. Змагаються, хто більш красиві слова скаже - хто Черчіля процитує, хто стурбується, хто скаже
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