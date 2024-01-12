Украину ждет изнурительный год, следует сохранять единство и веру в победу, - посол Литвы Сарапинас

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас призывает украинцев готовиться к тому, что 2024 будет тяжелым, но при этом не терять веру в победу и сплоченность общества, что и обеспечивало успехи Украины на предыдущих этапах войны.

Об этом говорится в колонке дипломата для "Европейской правды", в которой он поделился своими ожиданиями от будущего года, передает Цензор.НЕТ.

"2024 год, к сожалению, обещает быть еще одним изнурительным годом для Украины. И возможно, он принесет только черчилловские "кровь, труд, слезы и пот" и мало что вдобавок. Но настрой на победу должен оставаться основой и в 2024 году" , – отметил посол.

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По его мнению, предыдущие успехи Украины в войне против более сильного врага произошли именно благодаря единству и несокрушимой стойкости украинского общества на всех уровнях - "храбрости защитников, креативности и щедрости гражданских и зрелости политического класса".

"Несомненно, Россия не ограничится продолжениями прямой военной агрессии и будет делать все возможное, чтобы посеять раздор как внутри украинского общества, так и среди международных соратников Украины. Поэтому во времена, когда Украина будет сталкиваться с дальнейшими военными трудностями, первоочередной задачей станет сохранение национального единства и сплоченности", – отметил посол.