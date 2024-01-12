Россияне в течение 12 января 8 раз безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра вблизи Херсона, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о безуспешных российских штурмах украинских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Херсона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий. Украинские воины по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери".