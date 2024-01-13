Россияне до сих пор не предоставили МАГАТЭ доступ к реакторным залам трех блоков Запорожской АЭС, - Гросси

Российские захватчики до сих пор не предоставили присутствующим на Запорожской АЭС экспертам МАГАТЭ доступ к реакторным залам энергоблоков №1, №2 и №6.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси о ситуации в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Экспертам Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции до сих пор не предоставили доступ к реакторным залам энергоблоков №1, №2 и №6, что препятствует их способности осуществлять мониторинг ситуации по ядерной и физической безопасности на станции, а также п' ти конкретных принципов, установленных Советом Безопасности ООН", - заявил Гросси.

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Отмечается, что после успешной ротации экспертов в четверг – уже 15-й команды экспертов, прибывшей на станцию с момента создания миссии МАГАТЭ по поддержке и помощи на ЗАЭС в сентябре 2022 года – "новая команда повторила запрос на доступ в реакторный зал энергоблока №6".

"Сегодня ЗАЭС не предоставила разрешение на такой доступ, заявив, что реакторный зал "опечатан". Представители ЗАЭС проинформировали команду, что не отказывают в доступе, а предложили получить доступ к этой зоне примерно через неделю", - говорится в заявлении.

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В МАГАТЭ напомнили, что в декабре 2023 года экспертам также было отказано в доступе к реакторным залам энергоблоков №№ 1, 2 и 6. "Это стало первым случаем, когда экспертам МАГАТЭ не был предоставлен своевременный доступ к реакторному залу, который находился в состоянии холодной остановки". Отмечается, что до этого времени все команды миссии МАГАТЭ имели доступ в реакторный зал любого блока, находящегося в состоянии "холодной остановки", а российское оккупационное руководство станцией не делало никаких ссылок на статус защитной оболочки как "опечатанной".

"Эти ограничения своевременного доступа экспертов на ЗАЭС препятствуют способности МАГАТЭ независимо и эффективно оценивать состояние безопасности и защищенности, в том числе подтверждать заявленное состояние реакторных установок, бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива и связанного с ними оборудования безопасности", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ.

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Кроме того, отмечено, что с 18 октября 2023 года эксперты миссии не имеют доступа к частям машинного зала каждого энергоблока. А 10 января, "доступ снова был ограничен в машинном зале энергоблоков №1 и №2".