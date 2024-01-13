200 миллионов фунтов из помощи Великобритании уйдет на дроны, - Умеров

Из пакета оборонной помощи Великобритании Украине 200 млн фунтов предусмотрено на разведывательные, дальнобойные и морские дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил: "Премьер-министр Сунак также объявил о новом пакете оборонной помощи Украине в размере 2,5 млрд фунтов. Это самый большой пакет помощи с начала полномасштабного вторжения.

По меньшей мере, 200 миллионов из этого пакета будут выделены на производство боевых дронов для Украины, в частности для разведывательных, дальнобойных и морских дронов. Это будет самая большая поставка дронов для Украины среди всех стран.

Также Великобритания предоставит дополнительные 18 миллионов фунтов гуманитарной помощи, в дополнение к уже выделенным 340 миллионам фунтов. Это помощь для преодоления последствий российских воздушных обстрелов, усиления защиты энергетической инфраструктуры.

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