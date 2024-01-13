Байден считает сегодняшний момент истории переломным, - Белый дом

Президент США, что нынешние события в мире, в частности, война России против Украины, являются частью переломного момента в истории, когда необходимо усиливать альянсы и отношения с партнерами.

Об этом во время общения с журналистами заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент описывает нынешнее время, в котором мы живем, как переломный момент, и он прав. Ведь если вы посмотрите по всему миру, одной из объединяющих вещей является угроза для демократии", - сказал он.

Таким образом, Кирби ответил на вопрос, как в администрации Байдена могут охарактеризовать внешнюю политику США на нынешнем этапе, в том числе относительно ситуации в Украине и Секторе Газа.

Представитель Белого дома уточнил, что угрозы для демократии носят разные характеры.

"Президент верит во внешнюю политику, которая усиливает наших союзников и партнеров, которая строится на альянсах и партнерствах, которая признает, что Соединенные Штаты не могут сделать все сами. Однако наше лидерство является жизненно важным для решения некоторых из этих проблем", - отметил представитель Совета нацбезопасности США.

В этом контексте он выразил уверенность, что внешняя политика Соединенных Штатов останется активной, как и в предыдущие три года работы администрации Байдена.

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