Этот визит является мощным сигналом крепкой поддержки Украины, - Зеленский о поездке в Киев спецпредставительницы США Прицкер

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставительницей США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

"Встретился со спецпредставительницей США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Этот визит является мощным сигналом крепкой поддержки нашего государства. Прошлый год стал рекордно активным для развития украинско-американских отношений. Мы настроены и дальше поддерживать такую динамику, это ощутимо помогает Украине вести борьбу с агрессором", - написал Зеленский в телеграме в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ.

Глава украинского государства поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и американский народ за мощную оборонную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь Украине.

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