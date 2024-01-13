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Этот визит является мощным сигналом крепкой поддержки Украины, - Зеленский о поездке в Киев спецпредставительницы США Прицкер

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Этот визит является мощным сигналом крепкой поддержки Украины, - Зеленский о поездке в Киев спецпредставительницы США Прицкер
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставительницей США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

"Встретился со спецпредставительницей США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Этот визит является мощным сигналом крепкой поддержки нашего государства. Прошлый год стал рекордно активным для развития украинско-американских отношений. Мы настроены и дальше поддерживать такую динамику, это ощутимо помогает Украине вести борьбу с агрессором", - написал Зеленский в телеграме в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ.

Глава украинского государства поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и американский народ за мощную оборонную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ожидаем решения Конгресса США о дальнейшей поддержке Украины, - Зеленский

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Топ комментарии

  • Pan Lipko
    Потужний копняк в зелений задній бампер
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Але ж таки привладні Зеленського, в супереч прохань Західних Партнерів, таки призначили, дивну особу, на посаду до Рахункової палати, як у тарілку наплювали, тим хто допомагає Україні!

    Сівкович з патрушевим, задоволені…
  • Dust
    Цей візит є потужним сигналом... про крисяче призначення ЗЄлєю подружки дєтства керівником Рахункової палати.

    кому цей пц. лапшу на вуха вішає ?

    фільм "Голос": Однажды с героем происходят странные метаморфозы. Каждый раз, когда ситуация требует от него выразить свои мысли и чувства, он, помимо своей воли, начинает говорить бодрым и торжественным голосом радиодиктора. Казённая речь, наполненная штампами и показным оптимизмом, искажает до неузнаваемости то, что герой хотел высказать.

    рекомендую ! про ЗЄлю кіно. ЗЄлю грає Фарада
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